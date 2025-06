I titoli di Sky TG24 del 6 giugno 2025 - edizione h19

La guerra in Ucraina, missili russi su Kiev provocano la morte di quattro persone, Mosca replica Trump "Per noi è un conflitto esistenziale", Zelensky attacca "Chi dà tempo a Putin è suo complice". Continua lo scontro tra il Presidente americano "Musk, è impazzito, mi vuole parlare, ma a me non interessa", dice Trump, il patron di Tesla lo accusa "E' negli Epstein files" La pace al centro dell'incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e Sergio Mattarella per il Presidente della Repubblica in un mondo stravolto da guerre l'Europa può diventare il perno del dialogo. Il killer delle escort ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito nel carcere da un parente di una sua vittima, l'aggressore le ha gettato olio bollente in faccia. A Napoli un bambino di nove mesi portato in ospedale in gravi condizioni, con fratture e lesioni in tutto il corpo gli inquirenti indagano sul contesto familiare. Referendum si vota domenica e lunedì, oggi ultimo giorno di campagna elettorale, Meloni insiste sull'astensione come diritto, il PD con 12 milioni di voti sfratto al governo. Musetti si ritira Alcaraz in finale Roland Garros sfiderà il vincente del match tra Sinner e Djokovic, qualificazioni mondiali 2026 alle 20:45 la partita Norvegia Italia. Il giorno di Overview, sguardo ai tempi che corrono, puntata del ciclo 2024 rapporto l'uomo con gli animali. .