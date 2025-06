I titoli di Sky Tg24 del 6 giugno, edizione delle 8

Dopo il divorzio è scontro tra Trump e Musk. Il Presidente minaccia: "Stop ai contratti, mi ha deluso". Il miliardario attacca: "È nei file di Epstein, sì all'impeachment". Massiccio attacco russo su Kiev. Per Trump l'accordo è lontano: "Sono come bambini," dice, "lasciamoli lottare per un po'". Rutte dopo il vertice NATO: "Per la Difesa il 5% del PIL". Bombe israeliane nel Sud di Beirut. "Violazione del cessate il fuoco", accusa il Libano. Secondo i media, a Gaza, Netanyahu starebbe armando una milizia dell'ISIS contro Hamas. Il Presidente americano ottimista dopo la chiamata con Xi Jinping sui dazi. Poi, ricevendo Merz, dice: "Speriamo in un'intesa". La BCE taglia i tassi di un quarto di punto. Verso il referendum, Meloni si difende: "Non votare è un mio diritto". Opposizioni all'attacco anche sul DL Sicurezza. Intanto Fratelli d'Italia apre sul terzo mandato. Il killer di Denisa confessa anche un secondo omicidio: "Ho ucciso un'altra donna un anno fa". Ritrovati i resti a Montecatini Terme. Disposto l'esame del DNA. Incendio in un appartamento a Milano, fermato il compagno della donna morta dopo essersi lanciata dalla finestra. In Val Seriana 55enne uccide la moglie e poi si toglie la vita. Roland Garrosso, oggi le due semifinali maschili con Musetti-Alcaraz e Siner-Djokovic. Calcio, stasera l'esordio della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. .