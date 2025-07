I titoli di Sky TG24 del 6 luglio 2025, edizione ore 19

Netanyahu in viaggio verso gli Stati Uniti per incontrare Trump. Pressing del presidente israeliano Herzog: "Serve una tregua subito." Decine di morti negli ultimi attacchi a Gaza. "I popoli desiderano la pace e il dialogo sostituisca la violenza delle armi", nuovo appello del Papa durante l'Angelus. Leone XIV a Castel Gandolfo per la pausa estiva. L'alluvione in Texas sale a 70 il numero dei morti accertati, ma si cercano ancora decine di dispersi. Trump firma la dichiarazione di disastro grave per la contea colpita. Tajani insiste sullo Ius Scholae: "Non è una priorità, ma è parte del programma del centrodestra", dice, ma sulla cittadinanza nella maggioranza resta il muro della Lega. Violenti nubifragi al nord, allerta in Lombardia con rischio esondazioni per il forte vento cade un albero nel milanese, un morto e due feriti. Il caldo record intanto resiste al sud. Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere per discutere la tesi di laurea a Bologna e fugge. Il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria avvia verifiche in proposito. Formula 1 doppietta McLaren nel Gran Premio di Gran Bretagna, Norris trionfa davanti a Piastri. Primo podio in carriera per Hulkenberg, quarta la Ferrari di Hamilton. A Wimbledon, Fritz e Khachanov già nei quarti di finale. Domani le altre sfide degli ottavi con gli azzurri Cobolli, Sonego e Sinner. Tutto sempre in diretta sui canali di Sky Sport. .