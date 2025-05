I titoli di Sky TG24 del 6 maggio: edizione delle 13

Colpo di scena in Germania, nella prima votazione Merz non raggiunge la maggioranza assoluta. Per essere eletto cancelliere sono mancati 18 voti della sua maggioranza. AFD chiede nuove elezioni. La guerra in Medio Oriente: bombardamenti su Yemen e Siria dopo l'annuncio di Netanyahu su un'invasione massiccia imminente nella Striscia di Gaza. Conflitto in Ucraina: il Cremlino denuncia la morte di tre persone nel Kursk colpiti da droni ucraini. Chiusi per diverse ore gli aeroporti di Mosca. Vigilia di Conclave in Vaticano, arrivati a Roma tutti e 133 i cardinali che si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Pontefice, prevista oggi l'ultima congregazione. I referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno: frizioni tra maggioranza e opposizione dopo l'invito di Fratelli d'Italia e Tajani a non andare a votare. Omicidio a Vigevano, in provincia di Pavia, quarantaduenne ucciso nella notte a coltellate. Arrestato dai carabinieri un venticinquenne con precedenti penali. Disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati, stop di otto ore fino alle 17. Alla base dell'agitazione il rinnovo del contratto del personale ferroviario. Dentro o fuori. Notte da brividi a San Siro per la semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Barcellona. Si riparte dal 3-3 dell'andata in Catalogna. Diretta su Sky Sport alle 21. .