I titoli di Sky TG24 del 6 maggio: edizione delle 8

Il premier Netanyahu annuncia siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza. I familiari degli ostaggi protestano davanti al Parlamento a Gerusalemme. Bombe sullo Yemen. Domani inizia il conclave, arrivati a Roma tutti i 133 Cardinali che si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Oggi l'ultima congregazione. Trump fa sapere che annuncerà dazi sui farmaci entro due settimane. Il governo intanto taglia all'Università di Harvard le nuove sovvenzioni federali per la ricerca. Romania dopo il successo dell'estrema destra si dimette il premier socialdemocratico Ciolacu, il 18 maggio il ballottaggio. Il nostro reportage sul ruolo dei social media nelle campagne elettorali. Inchiesta doppia curva a San Siro altri sette arresti contestati usura, estorsione, false fatture. Ai domiciliari anche l'ex socio di Maldini e Vieri. Oggi a Bergamo l'udienza di convalida per il diciannovenne fermato per l'omicidio di un ventiseienne in una lite tra tifosi. La sorella della vittima in una lettera: non si può essere uccisi così. Disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero nazionale del Gruppo FS. Stop di 8 ore dalle 9 alle 17. Alla base dell'agitazione, il rinnovo del contratto. Serie A: Genoa-Milan 1-2. Champions alle 21 Inter-Barcellona live su Sky Sport uno. Tennis, a Roma primo allenamento per Sinner dopo lo stop di tre mesi. Sabato l'esordio. .