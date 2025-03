I titoli di Sky Tg24 del 6 marzo, edizione delle 13

Consiglio europeo speciale sulla difesa comune in riarmo. La presenza di Zelanski e sulla difesa comune in riarmo. La presenza di Zelanski La nostra sicurezza è legata a quella dell'Ucraina, dicono Costa e Von der Leyen. La posizione italiana sul piano da 800 miliardi. Meloni prova a Elly Schlein a Sky Tg24. I dazi americani sulle auto Trump congela per un Elly Schlein a Sky Tg24. La posizione italiana sul piano da 800 miliardi. Meloni prova a ricucire le diverse anime della maggioranza. Scelte non chiare, accusa Elly Schlein a Sky Tg24. I dazi americani sulle auto Trump congela per un mese quelli a Canada e Messico. Confermati tutti gli altri, quelli alla Papa Francesco in Papa Francesco in condizioni stazionarie ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere la Santa Sede. sull'urbanistica a Milano, che ha portato all'arresto dell'ex dirigente Oggioni. Per i PM ci sono stati i tentativi di sviare e fermare le indagini. Stupri in serie a Londra ha condannato uno studente cinese. Avrebbe abusato dopo averle dal giovane. Poi c'è la Champions con l'Inter che batte 2-0 il Feyenoord. Fiorentina in Conference. Ripartono le avventure di Pechino Express, nove coppie Stasera su Sky Vittoria pizza in Lazio e Roma Atletico Bilbao in Europa League. sera 21.15 in esclusiva su Sky Uno in corsa tra Filippine, Thailandia e Nepal. Il primo appuntamento è questa sera ventuno e quindici in esclusiva su Sky Uno .