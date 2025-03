I titoli di Sky TG24 del 6 marzo, edizione delle 8

Oggi il Consiglio europeo straordinario con Zelensky. Macron offre lo scudo nucleare contro Putin. Il piano di difesa di Von der Leyen divide maggioranza e opposizione. La Cia sospende a Kiev lo scambio di intelligence. Washington rinvia di un mese i dazi sulle auto provenienti da Canada e Messico. La Corte Suprema restituisce i soldi a Usaid. Medio Oriente, il presidente americano dà l'ultimo avvertimento ad Hamas: liberi tutti gli ostaggi o ci sarà l'inferno. Confermati i contatti diretti tra miliziani e l'inviato di Washington. Palazzo Marino rinuncia al Salva Milano La decisione dopo l'inchiesta per corruzione e depistaggio sull'urbanistica in cui è stato arrestato l'ex dirigente Giovanni Oggioni. Sulla riforma della giustizia restano le divisioni tra Premier e Anm. Il governo va avanti per il via libera in tempi rapidi l'associazione dei magistrati conferma la mobilitazione. Papa Francesco in condizioni stazionarie: il quadro resta complesso e la prognosi riservata, ma nessuna nuova crisi respiratoria, incrementata la fisioterapia motoria. Crolla una palazzina a Bari, dispersa una donna. Il suo telefono squilla sotto le macerie. I Vigili del fuoco stanno scavando tra i detriti. Lo stabile già sgomberato mesi fa. Champions League, l'Inter vince 2-0. In Conference la Fiorentina affronta in trasferta il Panathinaikos. in Europa League, Victoria Pilsen-Lazio e Roma- Atletico Bilbao tutto su Sky. .