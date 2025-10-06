I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13

00:01:38 min
|
13 ore fa

Francia senza governo, il premier ha appena nominato Lecornu si demette, non ci sono le condizioni per governare, spiega le opposizioni chiedono a Macron di sciogliere il Parlamento. Alla vigilia dell'anniversario della strage del 7 ottobre al via negoziati per la pace a Gaza in Egitto, si tratta su ostaggi e tregua pressing di Trump su Hamas. Poi la Flotilla verso l'Italia e gli ultimi 15 connazionali detenuti in Israele, partiranno con un volo per Atene, poi il trasferimento nel nostro paese e oggi sarà liberata anche Greta Thunberg. In Ucraina Kiev risponde agli attacchi russi con raid su Belgorod, droni sospetti all'aeroporto di Oslo, sospesi alcuni voli e Zelensky che torna a chiedere una reazione più decisa contro Putin. La Calabria al voto per le regionali, la sfida è a tre, Occhiuto, Tridico e Toscano, affluenza in calo, le urne chiudono alle 15, instant poll e spoglio in diretta su Sky TG24. Nobel per la medicina, tre immunologi Brunkow, Ramsdel e Sakaguchi per gli studi su come funziona e come risponde il nostro sistema immunitario alle infezioni. Poi c'è la Serie A, il pari tra Juve e Milan, Napoli e Roma, sole al comando, il tennis con Errani e Paolini che trionfano in Cina, Sinner invece si ritira a Shanghai, in campo il derby azzurro Musetti Darderi. Riparte la terza stagione di Petra, questa sera alle 21 Paola Cortellesi nuovamente in azione nei panni dell'ispettore Delicato, si racconta a Sky TG 24. .

Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
cronaca
Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
00:01:47 min
| 3 ore fa
T19061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 7 ore fa
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
cronaca
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
00:01:34 min
| 8 ore fa
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
cronaca
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
00:03:14 min
| 8 ore fa
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
cronaca
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
00:01:45 min
| 8 ore fa
Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiare
cronaca
Napoli, morto uomo bloccato con taser dopo lite familiare
00:01:36 min
| 9 ore fa
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città eventi per la salute mentale
cronaca
Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale
00:01:29 min
| 9 ore fa
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
cronaca
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
00:01:34 min
| 11 ore fa
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
cronaca
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
00:03:00 min
| 12 ore fa
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
cronaca
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
00:01:34 min
| 12 ore fa
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
cronaca
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
00:01:41 min
| 13 ore fa
MCH OPERAZIONE CARABINIERI CAGLIARI
cronaca
Operazione contro traffico di droga: 71 arresti
00:00:49 min
| 17 ore fa
