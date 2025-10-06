I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13

Francia senza governo, il premier ha appena nominato Lecornu si demette, non ci sono le condizioni per governare, spiega le opposizioni chiedono a Macron di sciogliere il Parlamento. Alla vigilia dell'anniversario della strage del 7 ottobre al via negoziati per la pace a Gaza in Egitto, si tratta su ostaggi e tregua pressing di Trump su Hamas. Poi la Flotilla verso l'Italia e gli ultimi 15 connazionali detenuti in Israele, partiranno con un volo per Atene, poi il trasferimento nel nostro paese e oggi sarà liberata anche Greta Thunberg. In Ucraina Kiev risponde agli attacchi russi con raid su Belgorod, droni sospetti all'aeroporto di Oslo, sospesi alcuni voli e Zelensky che torna a chiedere una reazione più decisa contro Putin. La Calabria al voto per le regionali, la sfida è a tre, Occhiuto, Tridico e Toscano, affluenza in calo, le urne chiudono alle 15, instant poll e spoglio in diretta su Sky TG24. Nobel per la medicina, tre immunologi Brunkow, Ramsdel e Sakaguchi per gli studi su come funziona e come risponde il nostro sistema immunitario alle infezioni. Poi c'è la Serie A, il pari tra Juve e Milan, Napoli e Roma, sole al comando, il tennis con Errani e Paolini che trionfano in Cina, Sinner invece si ritira a Shanghai, in campo il derby azzurro Musetti Darderi. Riparte la terza stagione di Petra, questa sera alle 21 Paola Cortellesi nuovamente in azione nei panni dell'ispettore Delicato, si racconta a Sky TG 24. .