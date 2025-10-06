I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19

Iniziati a Sharm el-Sheikh, in Egitto, i colloqui per i negoziati di pace a Gaza. Si tratta ancora su ostaggi e tregua. Prosegue il pressing di Trump su Hamas. Crisi di Governo in Francia, appena nominato Lecornu si dimette. Ma Macron gli chiede di provare a formare un nuovo Governo entro mercoledì sera. Le Opposizioni chiedono di sciogliere il Parlamento. Regionali, vittoria larga di Occhiuto in Calabria su Tridico. Il Presidente uscente stacca di quasi 20 punti il candidato del Centro-Sinistra. L'affluenza supera di poco il 43%. A Formentera, in Spagna, fermato il compagno della 45enne italiana trovata morta nel suo appartamento. L'uomo, anche lui italiano, è accusato di omicidio volontario. Napoli, 35enne di origini nordafricane muore in ospedale dopo essere stato colpito col taser dai Carabinieri. È la quarta vittima in tutta Italia nell'ultimo mese e mezzo La donna di 44 anni trovata morta davanti all'Ospedale di Desenzano del Garda, fermati con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato la mamma e il figlio della vittima. Papa Leone cancella la riforma di Francesco, tolta allo IOR l'esclusiva sugli investimenti finanziari. Limitati i poteri della Banca del Vaticano. Riparte la terza stagione di Petra, questa sera alle 21:00 Paola Cortellesi nuovamente in azione nei panni dell'ispettore Delicato, si racconta a Sky TG24. .