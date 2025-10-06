I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 8

Oggi i negoziati di pace a Sharm el-Sheikh, Trump fiducioso, la prima fase delle trattative sarà completata in settimana, ma avverte Hamas sarà annientata se non lascia Gaza. Flotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italiani che erano detenuti ancora in carcere, partiranno oggi con un volo per Atene, poi saranno trasferiti in Italia. Avvistati i presunti droni all'aeroporto di Oslo, voli in ritardo in Ucraina, paura sul treno dei pacifisti italiani sfiorato dalle bombe. Zelensky, l'occidente fermi Putin. Elezioni regionali in Calabria, la sfida è tra Occhiuto, Tridico e Toscano, affluenza in calo, si vota fino alle 15, poi in diretta su Sky TG24. Instant Pol e spoglio. Francia nasce il governo Lecornu i nominati 18 ministri appena formato, già minacciato, di essere rovesciato dalle opposizioni di sinistra e di estrema destra. Paura nella notte a Sydney in Australia, arrestato un sessantenne che ha aperto il fuoco in strada ferendo 20 persone, di cui una in modo grave, esclusi i legami con il terrorismo. Vento e pioggia sull'Italia, danni per le mareggiate in Romagna, a Capri si urtano due imbarcazioni, ma nessuna conseguenza per i passeggeri. Alerta gialla in Puglia e Sicilia. Serie A 0 a 0 tra Juve e Milan, Napoli e Roma al comando. Tennis, Errani e Paolini trionfano in Cina, Sinner si ritira per crampi a Shanghai, oggi il derby azzurro Musetti Darderi. .