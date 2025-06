I titoli di Sky TG24 del 7 giugno, edizione delle 13

Almeno cinque morti negli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, colpita Kharkiv. Trump: "Putin ha motivo di bombardare, ma spero non diventi una guerra nucleare". Raid senza tregua sulla striscia di Gaza: oltre 30 i morti. Il Centrosinistra oggi in Piazza a Roma, attese 50mila persone alla manifestazione promossa da PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Scontro Trump-Musk, il fondatore di Tesla lancia il partito America. Il presidente prova a smorzare i toni: "Non penso a lui". Lunedì incontro Stati Uniti-Cina sui dazi. Il killer delle escort interrogato nell'udienza dei convalida conferma i due delitti ma nega di aver ucciso altre donne. Si indaga per capire se abbia avuto dei complici. Resta in gravissime condizioni il bambino di 9 mesi ricoverato a Napoli con fratture e lesioni su diverse parti del corpo. Indagini in corso, sentiti i familiari. Domani e lunedì si vota su 5 referendum abrogativi, quesiti su lavoro e cittadinanza. Necessario un quorum della metà +1 degli aventi diritto. L'Italia di Spalletti travolta per 3-0 dalla Norvegia. Qualificazioni mondiali in salita. Svelato il calendario della prossima stagione di A, il Napoli debutta sul campo del Sassuolo. Roland Garros, domani alle 15 la finale Sinner-Alcaraz. In campo domani anche Errani e Paolini alla conquista del titolo nel doppio. MotoGp, pole di Marc Marquez ad Aragon. .