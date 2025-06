I titoli di Sky Tg24 del 7 giugno, edizione delle 19

La guerra in Medio Oriente. In 300mila a Roma alla manifestazione per Gaza promossa dal Centrosinistra. Almeno 50 i morti in un nuovo raid israeliano sulla striscia. Un attacco russo su Kharkiv e Kherson. Almeno 6 i morti. Tensione tra Kiev e Mosca sullo scambio di prigionieri. Zelensky accusa Putin: "è un assassino di bambini". Musk cancella il post che accusa Trump di essere gli Epstein files e annuncia la nascita di un nuovo partito. A Los Angeles protesta contro i raid anti-migranti. Shock a Roma, un neonato di 5 mesi ritrovato senza vita in mezzo alle sterpaglie a Villa Pamphili. Sul corpo del piccolo ci sarebbero lesioni su braccia e gambe. A Prato convalidato il fermo per il killer delle escort. Nell'interrogatorio il reo confesso conferma i due delitti ma nega altri omicidi. Inquirenti a caccia di possibili complici. Domani e lunedì si vota su 5 referendum abrogativi, quesiti sul lavoro e cittadinanza, necessario un quorum della metà +1 degli aventi diritto. L'Italia umiliata dalla Norvegia, prepara la partita con la Moldavia. Spalletti a rischio esonero. Martedì il vertice tra il CT e il presidente federale Gravina. Il ministro Abodi a SKY TG24 dice: "serve una reazione". Le finali di Roland Garros si tingono di azzurro. Domani Errani-Paolini nel doppio e Sinner-Alcaraz. Coco Gauff vince il torneo femminile. Per la Moto GP, ad Aragon pole e sprint a Marc Marquez. .