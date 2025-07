I titoli di Sky TG24 del 7 luglio, edizione delle 13

Guerra dei dazi, Trump conferma per oggi l'invio di 12 lettere sugli accordi commerciali a due giorni dalla scadenza del 9 luglio, ieri telefonata con Von der Leyen è stato un buono scambio, dice lei. Netanyahu a Washington stasera l'incontro col presidente americano che vede vicino un accordo su Gaza, nuova giornata di colloqui indiretti a Doha, 14 morti negli ultimi raid israeliani. Il tema della cittadinanza continua ad agitare la maggioranza. Tajani prova a rilanciare, convincerò gli alleati, ma Salvini lo gela, non passerà mai. Critiche dalle opposizioni. Ancora a caccia al ventiseienne condannato per la strage di Corinaldo, evaso dopo un permesso premio per discutere la tesi di laurea, e fuggito dopo la cerimonia a Bologna. Dramma nel Varesotto, venticinquenne uccide a coltellate il padre al culmine di una lite, il giovane è stato arrestato dai Carabinieri dopo un lungo interrogatorio. L'Italia è ancora divisa in due, calo delle temperature al nord, allerta arancione per rischio temporale in parte del Friuli, Lombardia e Veneto, sole e caldo al sud. Lunedì azzurro, Wimbledon, tre italiani in campo agli ottavi, Cobolobolli contro Cilic, a seguire Sonego contro Shelton e poi la sfida Sinner Dimitrov tutto live su Sky Sport. Dall'esordio, quasi per caso al successo, ora al cinema protagonista del film Incanto, Vittoria Puccini si racconta Stories, appuntamento alle 21 su Sky TG24. .