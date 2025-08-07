I titoli di Sky TG24 del 7 agosto, edizione delle 19

Guerra in Ucraina prende quota l'ipotesi di un incontro Trump Putin la prossima settimana. Emirati Arabi, possibile sede del vertice, domani scattano le sanzioni alla Russia. Netanyahu corregge il tiro, "Vogliamo occupare Gaza, non annetterla" protestano le famiglie degli ostaggi ancora in mano ad Hamas "Fermate questa decisione catastrofica". Arrestato a Roma con gli abiti ancora sporchi di sangue, l'ex compagno della 46 enne uccisa a Foggia, più volte denunciato, doveva essere in custodia, ma si era reso irrintracciabile. La ragazza morta in piscina a Bagheria è annegata, lo rivela l'autopsia, che ha accertato la presenza di acqua nei polmoni, trovato anche il segno di una contusione alla nuca. Governo Toghe lo scontro non si placa. I Giudici replicano alla premier Meloni dopo le accuse sul caso Almasri. "Non esiste alcun disegno politico contro l'Esecutivo". Dazi da oggi in vigore tariffe al 15% per l'Europa, ma resta il nodo esenzione, maxi tassa al 50% a India e Brasile, Trump esulta "Miliardi di dollari su di noi". Lutto nel mondo della fotografia è morto a 94 anni, Gianni Berengo Gardin, ha raccontato l'Italia con la sua Leica e i suoi scatti custoditi nei più prestigiosi musei del mondo. Tennis, parte il torneo di Cincinnati, Alcaraz avvisa Sinner "Tornerò numero uno". Jannik in campo sabato rassicura i tifosi "Il gomito non fa più male", tutto live su Sky Sport. .