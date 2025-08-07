I titoli di Sky TG24 del 7 agosto, edizione delle 19

Guerra in Ucraina prende quota l'ipotesi di un incontro Trump Putin la prossima settimana. Emirati Arabi, possibile sede del vertice, domani scattano le sanzioni alla Russia. Netanyahu corregge il tiro, "Vogliamo occupare Gaza, non annetterla" protestano le famiglie degli ostaggi ancora in mano ad Hamas "Fermate questa decisione catastrofica". Arrestato a Roma con gli abiti ancora sporchi di sangue, l'ex compagno della 46 enne uccisa a Foggia, più volte denunciato, doveva essere in custodia, ma si era reso irrintracciabile. La ragazza morta in piscina a Bagheria è annegata, lo rivela l'autopsia, che ha accertato la presenza di acqua nei polmoni, trovato anche il segno di una contusione alla nuca. Governo Toghe lo scontro non si placa. I Giudici replicano alla premier Meloni dopo le accuse sul caso Almasri. "Non esiste alcun disegno politico contro l'Esecutivo". Dazi da oggi in vigore tariffe al 15% per l'Europa, ma resta il nodo esenzione, maxi tassa al 50% a India e Brasile, Trump esulta "Miliardi di dollari su di noi". Lutto nel mondo della fotografia è morto a 94 anni, Gianni Berengo Gardin, ha raccontato l'Italia con la sua Leica e i suoi scatti custoditi nei più prestigiosi musei del mondo. Tennis, parte il torneo di Cincinnati, Alcaraz avvisa Sinner "Tornerò numero uno". Jannik in campo sabato rassicura i tifosi "Il gomito non fa più male", tutto live su Sky Sport. .

Roma, restaurata e riqualificata Piazza MazziniRoma, restaurata e riqualificata Piazza Mazzini
cronaca
Roma, terminati i lavori di restauro a Piazza Mazzini
00:01:00 min
| 2 ore fa
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellateOmicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
cronaca
Omicidio a Foggia, donna uccisa a coltellate
00:01:05 min
| 2 ore fa
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agostoFrana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
cronaca
Frana in Cadore, SS 51 Alemagna riaperta h 24 da venerdì 8 agosto
00:01:10 min
| 2 ore fa
ERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e PantelleriaERROR! Arma dei Carabinieri, Generale Luongo in visita a Lampedusa e Pantelleria
cronaca
Carabinieri, Generale Luongo a Lampedusa e Pantelleria
00:00:46 min
| 3 ore fa
Croce Rossa, Valastro: "A Gaza situazione vergognosa"Croce Rossa, Valastro: "A Gaza situazione vergognosa"
cronaca
Croce Rossa, Valastro: "A Gaza situazione vergognosa"
00:00:40 min
| 4 ore fa
A Palermo l'autopsia sulla pallavolista, morta per annegamentoA Palermo l'autopsia sulla pallavolista, morta per annegamento
cronaca
Palermo, autopsia sulla pallavolista: morta per annegamento
00:01:41 min
| 5 ore fa
Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolariRoma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
cronaca
Roma, sequestrato ristorante: topi e contratti irregolari
00:00:18 min
| 6 ore fa
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle EolieBioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
cronaca
Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie
00:00:50 min
| 6 ore fa
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta CesaroniVia Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
cronaca
Via Poma, 35 anni fa l'omicidio di Simonetta Cesaroni
00:01:56 min
| 7 ore fa
Ponte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone sicilianoPonte sullo Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni dove dovrebbe sorgere il pilone siciliano
cronaca
Ponte Stretto, a rischio esproprio centinaia di abitazioni
00:02:35 min
| 7 ore fa
ERROR! T13070825ERROR! T13070825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 7 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun feritoPolonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
cronaca
Polonia, treno investe furgone sui binari: nessun ferito
00:00:44 min
| 10 ore fa
