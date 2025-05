I titoli di Sky TG24 del 7 maggio, edizione delle 8

La giornata del Conclave. Stamattina la messa "Pro Eligendo Pontifice", poi i 133 Cardinali entreranno nella Sistina per l'elezione. Prima fumata prevista dopo le 19. Scambio di fuoco tra Islamabad e Nuova Delhi al confine con il Kashmir: almeno 26 morti e 46 feriti in Pakistan. 8 vittime in India. Rubio invita i due Paesi a disinnescare la crisi. Trump annuncia lo stop ai bombardamenti sugli Houthi. I ribelli "Gli attacchi contro Tel Aviv continueranno". Nuovo raid israeliano in Yemen, distrutto l’aeroporto di Sanaa. Germania, Merz è il nuovo cancelliere. Fiducia solo al secondo voto, è la prima volta dal 1949. Oggi la visita da Macron. "Lavoreremo per un'Europa più forte" dice Von der Leyen. Trump sui dazi ammette errori. L’Ue prepara contro-tariffe per 100 miliardi. Incontro in Svizzera tra Usa e Cina nei prossimi giorni. Alla Casa Bianca Carney ribadisce: "Il Canada non è in vendita” Caso Resìnovich, il tecnico dell’obitorio confessa: “Forse ho provocato io la frattura alla vertebra” La donna è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022. Un mistero lungo 47 anni, il duplice omicidio di Fausto e Iaio. Il Gip di Milano ha riaperto le indagini sulla morte dei due militanti del Leoncavallo. Riaffiora la pista della destra eversiva. Champions, l'Inter conquista la finale battendo il Barcellona ai supplementari. Decide Frattesi. Stasera: Paris Saint Germain-Arsenal. Tennis, a Roma oggi nove azzurri in campo. .