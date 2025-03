I titoli di Sky TG24 del 7 marzo 2025 - edizione h13

Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti. Accolto il ricorso contro Salvini, all'epoca ministro dell'Interno. "Così si allontanano i cittadini dalle istituzioni" è il commento di Giorgia Meloni. Intesa europea sulla difesa comune, su Kiev Orban si sfila. "Ci sia una pace giusta e duratura, è presto parlare di soldati sul campo" dice dal Giappone Mattarella. Un nuovo massiccio attacco russo. L'Ucraina schiera per la prima volta jet francesi. Il Cremlino avverte: il riarmo europeo è contro la Russia, pronte contromisure. Trump congela per un mese i dazi a Canada e Messico, poi annuncia nuove misure. "La sospensione non dipende dalle conseguenze sui mercati" scrive in un post il presidente americano. Papa Francesco ha passato una notte tranquilla, ma la prognosi resta riservata. "Grazie di cuore per le vostre preghiere" le sue parole nel primo audio dall'inizio del ricovero. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, l'ex dirigente Giovanni Oggioni non risponde al Gip. Dopo l'incontro con Sala si dimette l'assessore alla Casa Bardelli. Lo sport. Europa League, vittoria per Roma e Lazio. In Conference la Fiorentina perde in trasferta in Grecia. Questa sera riparte la Serie A con l'anticipo Cagliari-Genoa. Il successo all'ultimo Sanremo, un nuovo album e un tour alle porte. È Brunori Sas il protagonista della nuova puntata di Stories, in onda questa sera ore 21:00 su Sky Tg24. .