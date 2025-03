I titoli di Sky Tg24 del 7 marzo: edizione delle 19

Trump avverte: sanzioni e dazi a Mosca se non si raggiunge la pace. Putin replica pronta a discutere una tregua. Washington e Teheran lavorano a un accordo sul nucleare. Dopo l'intesa europea, sulla difesa comune arriva il monito di Mattarella. Prematuro parlare di truppe italiane in Ucraina. Kiev schiera i caccia francesi contro gli attacchi russi. Caso Diciotti La Cassazione condanna il Governo a risarcire i migranti, furiosi Meloni e Salvini. Schlein contro la premier attacca i giudici per coprire i suoi fallimenti. Nuovo disegno di legge del Governo, il femminicidio diventa un'aggravante di reato punibile con l'ergastolo. Domani scioperi e manifestazioni nella giornata internazionale della donna. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. L'ex dirigente Giovanni Oggioni non risponde al gip. Dopo l'incontro con Sala si dimette l'assessore alla Casa Bardelli. Il Papa ricoverato al Gemelli. Secondo la sala stampa vaticana le condizioni del Pontefice restano stabili. Oggi ha trascorso la giornata tra riposo, preghiera e terapia. Dopo la tre giorni di coppe europee, stasera torna la Serie A con l'anticipo tra Cagliari e Genoa. Domani Inter Monza, domenica le sfide Napoli Fiorentina e Juventus Atalanta. Il successo e l'ultimo Sanremo, un nuovo album e un tour alle porte. Brunori Sas protagonista della nuova puntata di Stories in onda questa sera alle 21 su Sky Tg24. .