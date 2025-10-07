I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19

I negoziati di Sharm el-Sheikh su Gaza, Trump parla ancora di reale chance di pace. Secondo alcuni media Hamas resterebbe contrario ad un governo internazionale con Tony Blair. L'Ambasciata israeliana critica il Cardinal Parolin per la sua intervista su Gaza, e dice: "Mina gli sforzi per la pace". "Rispecchia la posizione della Santa Sede", precisa Papa Leone. Due anni fa la strage del 7 ottobre, commemorazioni in Israele. "Pagina tra le più buie della storia", dicono Mattarella e Meloni. Diversi i cortei in Italia. La Francia è ancora senza governo, scade domani sera il tempo concesso da Macron al Lecornu per formare un nuovo esecutivo. Le opposizioni invocano il voto. Regionali, prossima sfida in Toscana. Questa sera alle 21:00 "Il Confronto" su Sky Tg24. Scintille su Sanità e alleanze tra i due candidati Giani e Tomasi. Il Parlamento Europeo conferma l'immunità per l'Eurodeputata Ilaria Salis. L'approvazione definitiva è arrivata con un solo voto di scarto. Caso Ramy, la Procura di Milano chiede una perizia con incidente probatorio per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Le ricostruzioni dei consulenti restano divergenti. È in libreria "L'ultimo Segreto" Per l'ottavo thriller della serie, ambientato questa volta a Praga, l'autore americano si racconta a Sky Tg24. .

Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
00:00:52 min
2 ore fa
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
00:11:30 min
2 ore fa
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
00:00:33 min
2 ore fa
Milano-Cortina 2026, tre arresti per tentata infiltrazione in appalti
cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
00:01:50 min
3 ore fa
T13081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
3 ore fa
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
cronaca
Manifestazione pro Gaza, Torino e Bologna in piazza
00:01:00 min
5 ore fa
T08081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 8
00:01:38 min
8 ore fa
WEB0810000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'8 ottobre
00:22:38 min
9 ore fa
Roma, All'Ara Pacis "Evolutio" la mostra dedicata alle infrastrutture
cronaca
Roma, all'Ara Pacis "Evolutio" mostra sulle infrastrutture
00:01:38 min
16 ore fa
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Gaetano
00:05:08 min
19 ore fa
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
cronaca
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
00:02:04 min
20 ore fa
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia su dinamica
cronaca
Inchiesta Ramy, Procura Milano chiede nuova perizia
00:01:26 min
22 ore fa
