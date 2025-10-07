I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre, edizione delle 19

I negoziati di Sharm el-Sheikh su Gaza, Trump parla ancora di reale chance di pace. Secondo alcuni media Hamas resterebbe contrario ad un governo internazionale con Tony Blair. L'Ambasciata israeliana critica il Cardinal Parolin per la sua intervista su Gaza, e dice: "Mina gli sforzi per la pace". "Rispecchia la posizione della Santa Sede", precisa Papa Leone. Due anni fa la strage del 7 ottobre, commemorazioni in Israele. "Pagina tra le più buie della storia", dicono Mattarella e Meloni. Diversi i cortei in Italia. La Francia è ancora senza governo, scade domani sera il tempo concesso da Macron al Lecornu per formare un nuovo esecutivo. Le opposizioni invocano il voto. Regionali, prossima sfida in Toscana. Questa sera alle 21:00 "Il Confronto" su Sky Tg24. Scintille su Sanità e alleanze tra i due candidati Giani e Tomasi. Il Parlamento Europeo conferma l'immunità per l'Eurodeputata Ilaria Salis. L'approvazione definitiva è arrivata con un solo voto di scarto. Caso Ramy, la Procura di Milano chiede una perizia con incidente probatorio per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Le ricostruzioni dei consulenti restano divergenti. È in libreria "L'ultimo Segreto" Per l'ottavo thriller della serie, ambientato questa volta a Praga, l'autore americano si racconta a Sky Tg24. .