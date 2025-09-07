I titoli di Sky TG24 del 7 settembre 2025 - edizione h19

L'Europa condanna il maxi attacco russo in Ucraina. Colpito per la prima volta il palazzo del governo di Kiev. Von der Leyen, Putin deride la diplomazia. Meloni, Mosca aumenta la ferocia. Non si fermano i raid su Gaza City. Decine di morti negli ultimi attacchi, nel mirino un altro grattacielo. Almeno 900 arresti a Londra per le proteste anti-israeliane. Dio non vuole guerra ma pace, la vittoria con le armi è solo apparente, dice il Papa nel giorno della canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Dal Forum Ambrosetti il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esclude correzioni alla manovra, Conte in Campania per sostenere la candidatura di Fico alle regionali. Si è chiusa oggi la camera ardente di Giorgio Armani, domani a Rivalta in Valtrebbia funerali in forma privata, lutto cittadino a Milano. Donna accoltellata dall'ex marito a Marostica nel vicentino, colpita al volto e al torace, è stata salvata da un'altra donna, l'aggressore aveva già precedenti per reati di genere. Agli US Open grande attesa per la finale, Sinner vs Alcaraz. Basket, Italia in campo negli ottavi contro la Slovenia, magico Ital volley femminile, campione del mondo. F1 a Monza trionfa Verstappen, quarto Leclerc, quinta la Ferrari di Hamilton, Moto GP, Alex Marquez vince a Barcellona davanti al fratello Marc e a Bastianini. .