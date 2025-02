I titoli di Sky TG24 del 7/2/2025 edizione delle 13

Al-Masri, la Corte Penale Internazionale smentisce procedimenti in corso contro il nostro governo. Sul caso le opposizioni continuano a invocare l'intervento di Giorgia Meloni in Aula. E l'europa fa quadrato intorno al tribunale dell'Aja dopo il disconoscimento e l'annuncio di sanzioni da parte di Donald Trump. Così minaccia l'indipendenza della Corte, dice Bruxelles. Israele sostiene il piano americano per Gaza e ordina di avviare e ordina di avviare il trasferimento volontario dei palestinesi. Sul fronte dei negoziati, invece, si va verso il quinto scambio ostaggi-prigionieri. prigionieri. Anche il caso di attivisti e giornalisti spiati diventa terreno di venta terreno di Anche il caso di attivisti e giornalisti spiati diventa terreno di contratto con L'italia e dice è stato violato il codice etico. I due poliziotti aggrediti a martellate in una stazione di servizio vicino a Ivrea. Un agente è stato già dimesso. Resta in ospedale invece l'aggressore ferito da un colpo di pistola. Non si ferma lo sciame sismico nelle Cicladi, In Grecia oltre mille le so di attivisti e giornalisti spiati diventa terreno di dichiarato lo stato d'emergenza. Oggi è la giornata nazionale contro il bullismo stato già dimesso. Resta in ospedale l'aggressore ferito da un colpo di In crescita anche il fenomeno delle molestie in rete. Poi c'è la Serie A scosse registrate negli ultimi dieci giorni nell'isola di Santorini, apre la 24sima giornata con Como-Juve live su Sky Sport Uno alle 20.45 In crescita anche il fenomeno delle molestie in rete, poi c'è la Serie A l'inter travolta dalla Fiorentina, fallisce l'aggancio al Napoli. Stasera apre la ventiquattresima giornata con Como Juve live su Sky Sport uno alle venti e quarantacinque. .