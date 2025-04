I titoli di Sky TG24 del 9 aprile 2025 - edizione h8

Scattano i dazi reciproci USA su 60 Paesi, per la Cina tariffe innalzate al 104%. Pechino replica: "Lotteremo fino all'ultimo". Altalena nelle borse asiatiche. Meloni il 17 aprile a Washington. La Premier annuncia 25 miliardi di aiuti alle imprese. In CDM il DEF. Europa pronta a trattare, oggi il voto sulle prime contromisure. L'Italia accoglie Carlo e Camilla. La visita al Quirinale, il bagno di folla al Colosseo. "Prego per il Papa", ha detto il Sovrano. Oggi l'incontro con Meloni e il discorso in Parlamento. Morte Cecchettin, per i giudici le 75 coltellate di Turetta non sono segno di crudeltà, ma di inesperienza. Femminicidio Ilaria Sula, sospetti su due amici ventenni di Mark Samson. Truffe agli anziani, maxi operazione della polizia di Genova. In corso 77 misure cautelari in tutta Italia, 22 in carcere. Vertici dell'organizzazione a Napoli e Caserta. Colombia, biologo italiano ucciso e fatto a pezzi. Parti del corpo ritrovate in una valigia a Santa Marta. Era nel Paese per turismo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Crollo in una discoteca a Santo Domingo, almeno 98 morti e 150 feriti trasferiti in ospedale. Tra le vittime due ex star del baseball. Champions League, l'Inter batte il Bayern 2-1, il Real Madrid perde 3-0 dall'Arsenal. Tennis, a Montecarlo impresa di Berrettini, vince in 3 set contro Zverev. .