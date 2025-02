I titoli di Sky Tg24 del 9 febbraio: edizione delle 19

In Qatar nuovi colloqui sulla tregua in Medio Oriente. Convocato un vertice arabo contro il piano americano per Gaza. L'esercito israeliano lascia il corridoio di Netzarim. Nodo giustizia I magistrati confermano lo sciopero. Il presidente dell'Anm dice incontrerò Meloni, ma non ci saranno cedimenti. Domani esame sull'esposto dei servizi segreti contro il procuratore Lo Voi. Appello del Papa per il Giubileo delle forze armate. Non coltivate lo spirito delle guerre, dice Francesco. Apprensione per il Pontefice che interrompe l'omelia per difficoltà respiratorie. Guerra in Ucraina, Trump rivela: ho parlato al telefono con Putin vuole che la gente smetta di morire. Stanotte il presidente sarà a New Orleans per finale del Super Bowl. Il dramma dei femminicidi. A Venaria nel torinese uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio. Piantonato in ospedale l'uomo che ieri ha assassinato la compagna nel fiorentino. L'Omicidio della babysitter a Milano. Dopo la confessione del compagno si cerca corpo di Jhoanna Quintanilla. In corso le ricerche nei pressi del fiume Adda. In Germania oggi nuove manifestazioni contro l'estrema destra. In vista del voto del 23 febbraio. Questa sera primo confronto televisivo tra Scholz e il leader della CDU Merz. Serie A. Vittorie per Roma, Lazio e Cagliari. Stasera il Napoli capolista contro l'Udinese. Per il tennis Bolelli e Vavassori vincono il torneo nel doppio a Rotterdam. .