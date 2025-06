I titoli di Sky TG24 del 9 giugno 2025 - edizione h8

Seggi aperti fino alle 15.00 per i cinque referendum sul lavoro e cittadinanza, le 23.00 di ieri affluenza al 22,7%, si vota anche per i ballottaggi delle amministrative. A Los Angeles scontri tra la polizia e i manifestanti in difesa dei migranti, decine di arresti, sparati proiettili di gomma, ordinato lo sgombero del centro della città. Medio Oriente è bloccata dalle forze israeliane, la nave della Freedom Flottiglia diretta a Gaza, l'imbarcazione è rimorchiata verso Israele, i membri dell'equipaggio saranno espulsi. Sarebbero madre e figlia, la donna e la bimba trovate morte a Villa Panfili a Roma, l'autopsia sulla 40 enne non ha rilevato lesioni, attesi gli esiti delle analisi tossicologiche. Fermato un ragazzo di 19 anni per il delitto del 18 enne ucciso in spiaggia a Varcaturo, in provincia di Napoli, è stato accoltellato a morte dopo lite. Tennis Alcaraz vince e rimonta una finale da leggenda e si conferma campione del Roland Garros, Sinner battuto al super tie break, dopo cinque ore e mezza di gara. Spalletti esonerato, stasera l'ultima panchina da CT della Nazionale contro la Moldavia. Nations League, successo del Portogallo che ha battuto la Spagna ai rigori. Arriva la prima vera ondata di caldo su tutta l'Italia da nord a sud previste temperature fino a 37 gradi, dureranno per tutta la settimana. .