I titoli di Sky TG24 del 9 giugno, edizione delle 13

Referendum seggi aperti fino alle 15 per votare i quattro quesiti sul lavoro e quello sulla cittadinanza. Alle 23 affluenza, al 22,7%. Si vota anche per i ballottaggi alle amministrative. A Los Angeles non si fermano i disordini alle manifestazioni pro migranti. Decine di fermi, situazione davvero brutta, dice Trump e ordina l'arresto di chiunque indossi una mascherina. La nave della Freedom Flotilla con gli aiuti per Gaza e sotto sequestro. Mostreremo a Greta le atrocità di Hamas, ha detto il ministro della Difesa israeliano Katz. Appello di Rutte agli alleati, la Nato deve aumentare la sua difesa aerea del 400%. Massiccio attacco russo in Ucraina, con 20 missili e l'utilizzo record di 479 droni. Il diciottenne ucciso a coltellate in spiaggia a Varcaturo, siamo in provincia di Napoli. Fermato un ragazzo di 19 anni con precedenti per spaccio, una lite tra le ipotesi seguite dagli investigatori. Sarebbero madre e figlia, la donna e la bimba trovate morte a Villa Pamphilj a Roma, necessari i risultati del DNA. Approfondimenti sui primi risultati delle autopsie. Ris nella villetta di Garlasco per riprodurre la casa in 3D. Rilievi già effettuati in passato, dicono i legali della famiglia Poggi che accusano: Media arrivati prima di noi. Spalletti esonerato dalla Nazionale, stasera ultima panchina contro la Moldavia. Si guarda a Pioli e Ranieri. Sinner pronto a ripartire dopo la sconfitta amara a Roland Garros. .