I titoli di Sky TG24 del 9 luglio, edizione delle 13

Dazi, Bruxelles attende la lettera di Donald Trump. Von Der Leyen: "saremo fermi ma puntiamo all'intesa" dice. Il presidente americano minaccia intanto tariffe al 200% sui farmaci. Il capo della Casa Bianca torna a invocare sanzioni a Mosca e valuta l'invio di nuove armi a Kiev. Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Oggi Zelensky incontra il Papa e poi Mattarella. Il nuovo incontro tra Netanyahu e Trump per arrivare a un accordo sulla tregua. Nessun progresso nei colloqui a Doha. Ancora raid israeliani su Gaza: almeno 20 morti. La Libia, il governo di Bengasi respinge la delegazione europea con il Ministro dell'Interno Piantedosi. "Persone non gradite" per le autorità locali. Il Viminale parla di incomprensione. Il crollo del tetto del ristorante a Terracina, si indaga sui lavori di ristrutturazione. Nell'incidente è morta una dipendente di 31 anni. Aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime. Vendetta in pieno giorno a Rocca di Papa, uccide l'uomo condannato per l'omicidio del figlio e viene arrestato. Si cerca l'arma con la quale il sessantunenne ha sparato. E poi a Marsiglia: "L'incendio è in regressione ma non ancora sotto controllo" fanno sapere le autorità. Centinaia di evacuati, decine di feriti in modo lieve, bruciati 700 ettari di terreno. Doppia sfida azzurra a Wimbledon, Sinner atteso in campo contro Shelton nei quarti di finale. Cerca la semifinale anche Cobolli nella sfida contro Djokovic. Tutto live su Sky. .