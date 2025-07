I titoli di Sky Tg24 del 9 luglio, edizione delle 8

Ucraina, la svolta di Trump: "Putin dice bugie". Si valutano nuove sanzioni a Mosca e l'invio di patriot a Kiev. Nella notte raid incrociati. Nuovo faccia a faccia con Netanyahu. Dazi, la Casa Bianca conferma: "Scatteranno dal 01/08 senza proroga". La Commissione Europea aspetta la lettera con l'entità delle tariffe e continua a trattare per un accordo. Libia, il governo di Bengasi respinge delegazione europea con il Ministro dell'Interno Piantedosi. "Persone non gradite, l'ingresso è illegale" hanno spiegato le autorità locali. Rocca di Papa delitto per vendetta in pieno giorno. Aspetta che l'uomo condannato per la morte del figlio esca dal carcere e lo uccide. Poi viene arrestato. Paura all'aeroporto di Orio al Serio, un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Si tratterebbe di un gesto volontario, ma è polemica sulla mancata sicurezza. Brindisi, ritrovata impiccata la ragazza ucraina scomparsa venerdì scorso a Carovigno. La giovane era in Italia per uno stage al villaggio turistico Meditour. Texas, catastrofico il bilancio delle alluvioni: oltre 110 i morti, 170 i dispersi. Venerdì la visita del presidente americano con la First Lady nelle zone devastate. Wimbledon, oggi ai quarti doppia sfida azzurra: Sinner- Shelton e Cobolli-Djokovic. Venerdì la prima semifinale: Fritz-Alcaraz. .