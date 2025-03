I titoli di Sky TG24 del 9 marzo, edizione delle 13

Von der Leyen avverte tempi turbolenti, ma ora l'Unione Europea corre. Il riarmo è un passo storico. La Russia avanza in Ucraina Kiev in difficoltà senza l'Intelligence americana. L'Italia lavora per rafforzare il piano di difesa. Tra le ipotesi, altri 40 mila militari Crosetto "Se in Ucraina ci sarà la missione dell'ONU parteciperemo. Papa Francesco al Gemelli lieve miglioramento. Buona risposta alla terapia le sue parole per l'Angelus "Sperimento la tenerezza della cura dei medici". Hamas avrebbe accettato di rilasciare alcuni ostaggi per due mesi in più di tregua a Gaza, in Siria oltre 700 gli Alawiti uccisi negli scontri con le forze di sicurezza. Schianto nella laguna di Venezia. Una barca finisce contro un palo di legno morta una donna di 56 anni, gli altri due passeggeri sono ricoverati in ospedale. Precipita per 15 metri da un lucernario di un centro commerciale a Belpasso nel catanese, morto nella notte. Un ragazzo di 16 anni era lì con amici, sequestrata l'area. A Torino con una cerimonia spettacolare hanno preso il via gli Special Olympics Winter Games. Protagonisti gli atleti con disabilità intellettive le gare fino al 15 marzo. Serie A dopo la vittoria in rimonta per Inter e Milan, oggi altre quattro partite in campo Venezia-Bologna, poi Napoli-Fiorentina ed Empoli-Roma. Questa sera Juve-Atalanta. .