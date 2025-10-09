I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13

Accordo raggiunto tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace per Gaza. L'annuncio di Trump: è una giornata storica. Attesa solo la firma dell'intesa. Il cessate il fuoco inizierà dopo l'ok del governo israeliano. Nel piano previsto il rilascio di 20 ostaggi vivi entro lunedì in cambio di prigionieri palestinesi e il ritiro parziale dell'esercito. Gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade. L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani. L'esercito avvia i preparativi per il ritiro, ma avverte state lontani dal nord della Striscia. Tutte positive poi le reazioni nel nostro Paese. Meloni ringrazia Trump, l'Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione di Gaza. Per la Presidente della Commissione Europea, l'accordo è l'occasione per una pace duratura. Elezioni regionali, il centrodestra ufficializza i candidati. In Veneto il leghista Stefani, in Puglia, il civico Lobuono, in Campania il viceministro di Fratelli d'Italia, Cirielli. Caso Almasri, la Camera respinge l'autorizzazione a procedere per Nordio, Pantedosi e Mantovano. Anche Meloni in Aula. Nordio il tribunale dei ministri ha fatto strazio delle norme. Caos politico in Francia, Lecornu rinuncia definitivamente, assicura. L'Assemblea Nazionale è contraria allo scioglimento. Macron nominerà un nuovo premier entro domani. Ragazza di 17 anni investita e uccisa da un'auto mentre andava a scuola. Stava attraversando le strisce per raggiungere l'autobus. È successo all'Alba, in provincia di Udine. .

