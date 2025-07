I titoli di Sky TG24 del primo luglio, edizione delle 19

Negli Stati Uniti passa la legge di bilancio al centro del nuovo scontro tra Musk e la Casa Bianca. "Gli tolgo i sussidi, tolgo i sussidi a Tesla e lo rimando in Sudafrica" minaccia Trump. La guerra in Ucraina, lunga telefonata Macron-Putin, i due non si sentivano da tre anni, i russi stanno ammassando truppe a Sumy. Trump segue da vicino la situazione. Due bambini azzannati dal cane della donna a Lavinio sulla litorale laziale, entrambi sono ricoverati in gravissime condizioni al Bambin Gesù di Roma. Garlasco: Stasi resta in semilibertà ha respinto il ricorso della Procura generale di Milano, sul fronte della nuova indagine è impossibile estrarre il DNA dalle impronte rilevate. La strage di Bologna: confermato in Cassazione l'ergastolo per l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini. "È un punto d'arrivo", dicono i familiari delle vittime. La pioggia torrenziale che ha colpito Piemonte e Valle D'Aosta, un morto a Bardonecchia, oggi il capo della Protezione Civile nel comune colpito per una prima stima dei danni. L'ondata di caldo estremo in tutta Europa, Parigi Tour Eiffel chiusa per le alte temperature, in Italia bollino rosso e blackout per i condizionatori in diverse città. Esordio vincente per Sinner a Wimbledon nel derby contro Nardi, dopo Fognini eliminati anche Berrettini e Musetti, avanti la Paolini e la Cocciaretto. .