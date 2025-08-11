I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13

Il vertice di Ferragosto in Alaska fra Trump e Putin resta in bilico la presenza di Zelensky, "Al momento sarebbe improduttiva" avverte il Vicepresidente americano Vance. Oggi riunione urgente dei Ministri degli Esteri europei sul summit, dopo la dichiarazione congiunta la linea resta quella della non esclusione di Kiev dai negoziati. Le critiche e gli appelli internazionali non fermano il piano di Israele su Gaza, ci sono ancora migliaia di terroristi, "L'obiettivo è liberarla, non occuparla" dice Netanyahu. Al Jazeera denuncia l'uccisione di due giornalisti e quattro operatori a Gaza, tra le vittime anche il noto reporter Anas al-Sharif, ritenuto un terrorista dall'esercito israeliano. Il Parco del Vesuvio continua a bruciare le fiamme avanzano sul versante sud nelle operazioni impegnati 80 Vigili del Fuoco e quattro Canadair, una task force indaga sui roghi. Morti per il Botulino anche cinque medici tra i nove indagati in due strutture sanitarie in Calabria avrebbero sbagliato le diagnosi, domani le autopsie sulle vittime. A circa 3000 metri si è aperta una nuova bocca eruttiva sull'Etna sotto controllo la colata lavica resta l'allerta arancione, ma l'aeroporto di Catania è aperto. Al Masters 1000 di Cincinnati vincono Nardi, Paolini e Bronzetti e volano al terzo turno oggi in campo Sonego e stanotte Sinner, tutto in diretta sui canali Sky. .