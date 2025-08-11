I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8

Il Vertice di Ferragosto in Alaska tra Trump e Putin, l'ambasciatore degli Stati Uniti alla NATO, parla di una possibile presenza di Zelesky ma Vance frena "Non sarebbe produttivo", dice. Netanyahu conferma in conferenza stampa il piano di intervento a Gaza, "L'obiettivo è liberarla, non occuparla" spiega Hamas replica: "Dal Premier israeliano ancora bugie. Al Jazeera annuncia l'uccisione di cinque suoi reporter, tra loro anche Anas al-Sharif, ritenuto dall'esercito israeliano che conferma l'attacco, un terrorista a capo di una cellula di Hamas. Il Vesuvio continua a bruciare con le fiamme arrivate a tre chilometri dalle case, il Ministro Musumeci decreta lo stato di mobilitazione straordinaria della Protezione Civile. Paura a bordo di un traghetto in servizio sulla tratta Palermo Napoli per un incendio in sala macchine rogo domato senza feriti e nave trainata in porto da due rimorchiatori. Morti per il botulino, tra i nove indagati ci sono anche cinque medici di due strutture sanitarie cosentine che avrebbero sbagliato diagnosi. Domani le autopsie sulle vittime. La nuova eruzione dell'Etna da una bocca apertasi a 2800 metri allerta arancione per gli aerei in arrivo e in partenza dallo scalo Fontanarossa che per ora resta aperto. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati Nardi batte Shapovalov e vola al terzo turno, avanti anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, oggi in campo, Sinner e Sonego. .

La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
Virus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
Incendi, Legambiente: "In fumo 56mila ettari nel 2025"
I titoli di Sky TG24 del 10 agosto, edizione delle 13
Femminicida suicida, legale: Non doveva essere lasciato solo
Angelus, Papa Leone XIV: "Guerre non sono la soluzione"
Bologna, esodo vacanze, voci dalla coda in A14
I titoli di Sky TG24 del 10 agosto: edizione delle 8
La rassegna stampa di Sky TG24 del 10 agosto
