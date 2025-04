I titoli di Sky TG24 dell'11 aprile, edizione delle 13

La Cina risponde agli Stati Uniti contro dazi dall'84 al 125%, Xi Jinping riceve il premier spagnolo Sanchez insieme all'Europa contro il bullismo americano, dice. Bruxelles approfitta dello stop alle misure per negoziare, domenica il commissario al Commercio a Washington, Meloni si prepara all'incontro alla Casa Bianca, mercati in calo. Non si ferma il raid nella striscia di Gaza, in 36 attacchi e incursioni dell'esercito israeliano, uccisi solo donne e bambini, accusa l'ONU. È in viaggio verso l'Albania la nave Libra con a bordo 40 migranti, tutti destinati all'espulsione, in trasferimento al CPR di Brindisi e a quello di Gjadër. Calciatori di Serie A coinvolti in un giro di scommesse e poker su siti illegali, pagavano i debiti di gioco con finti acquisti in una gioielleria di Milano. Il rapimento lampo del 15enne nel napoletano, prevista per oggi l'udienza di convalida del 24enne fermato, ex dipendente del padre, dal suo telefono la richiesta di riscatto. Tragedia nei cieli di New York, un elicottero turistico precipita nel fiume Hudson, morto il pilota e un'intera famiglia di spagnoli con tre figli, aperta un'indagine. Tennis, a Monte Carlo, Musetti ai quarti oggi sfida Tsitsipas, sconfitta della Lazio in Europa League, vince la Fiorentina in Conference, Serie A stasera Udinese vs Milan. .