I titoli di Sky TG24 dell'11 aprile, edizione delle 19

La guerra dei dazi, la Cina risponde agli Stati Uniti e alza le tariffe del 125%, Pechino chiede all'Europa di unirsi contro il bullismo protezionista americano. Wall Street in leggero calo. La guerra in Ucraina, Trump lancia un appello alla Russia, deve muoversi, troppe persone muoiono, nuovo incontro tra Putin e l'inviato speciale americano S. Witkoff Nodo giustizia monito del presidente della Corte Costituzionale, non delegittimare le toghe, l'indipendenza va preservata. Nordio replica, auspico un dialogo con ANM. A Milano svolta nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, sei persone sono finite in manette per la morte del capo ultras dell'Inter ucciso nell'ottobre del 2022. 12 calciatori di Serie A sarebbero coinvolti in un giro di scommesse illegali su poker online ed eventi sportivi. La Procura di Milano trasmetterà gli atti alla giustizia sportiva. L'omicidio di Ilaria Sula, la famiglia della vittima risponde alla lettera dell'assassino che chiede perdono, non è possibile, ci ha mentito, dice il padre, a Sky Tg24. L'omicidio di Garlasco, è stata concessa la semilibertà ad Alberto Stasi. Scarcerato per questioni di salute Sebastiano Mesina ex primula rossa del banditismo sardo. Grande sport su Sky, il tennis a Monte Carlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale. Questa sera la Serie A con l'anticipo tra Udinese e Milan, calcio di inizio alle 20:45. .