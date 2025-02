I titoli di Sky TG24 dell'11 febbraio 2024, edizione ore 8

Medio Oriente. Hamas minaccia di sospendere il rilascio degli ostaggi di sabato. Israele replica totale violazione della tregua. Trump avverte scateneremo l'inferno. Il Presidente americano firma nuovi dazi su acciaio e alluminio al venticinque per cento e dice l'Ucraina un giorno potrebbe essere russa. Ci ripaghi di cinquecento miliardi in terre rare. Consorzio guidato da Musk offre 97 miliardi di dollari per Open AI che controlla la Chat GPT, Altman respinge l'offerta: No, grazie, compriamo noi X per un decimo. Caso Al-Masri. La Corte Penale Internazionale chiede chiarimenti all'Italia Lovoi e l'esposto dei servizi parte l'inchiesta della Procura di Perugia senza indagati. Caso Visibilia, mozione di sfiducia contro Santanchè, il voto nei prossimi giorni l'opposizione compatta: Si dimetta. Migranti, Il governo prepara un nuovo decreto Albania. Mafia, colpo a Cosa Nostra. Maxi operazione a Palermo 183 misure cautelari, in azione oltre duemila carabinieri, in manette vecchi e nuovi boss. Babysitter uccisa a MIlano. Oggi il sopralluogo dei Ris nell'appartamento del delitto. Un video incastra il compagno che trascina un borsone in macchina. Si continua a cercare il corpo della donna. Serie A. L'Inter batte la Fiorentina e si porta a meno uno dal Napoli capolista. Champions League stasera i playoff con quattro sfide alle 21. Juventus-Psv Eindhoven su Sky .