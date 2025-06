I titoli di Sky TG24 dell'11 giugno 2025, edizione ore 19

Medio Oriente Mattarella parla di situazioni inaccettabili a Gaza e insiste sulla soluzione due popoli due Stati, questa sera a Milano i tre voli umanitari con un gruppo di pazienti palestinesi. Sarebbero due gli italiani irregolari negli Stati Uniti destinati a Guantanamo, uno è stato rimpatriato, il secondo potrebbe essere espulso. Donald Trump chiede 3000 arresti al giorno. Proteste pro migranti a Los Angeles decine di fermi, nonostante il coprifuoco, manifestazioni anche a New York e in diverse città americane, in campo gli agenti dell'unità d'elite. Trump annuncia l'accordo con la Cina su dazi, magneti e minerali rari, in cambio gli Stati Uniti forniranno a Pechino anche visti per gli studenti. Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione della legge su tempi e modalità. "Abbiamo colmato un vuoto", così il Presidente Giani. Commozione e sconcerto in Austria dopo il massacro nella scuola di Graz trovato il video di addio dell'aggressore, e il Papa prega per le vittime e le loro famiglie. La donna morta dopo un intervento di liposuzione a Roma, nella struttura mancava un defibrillatore e gli investigatori non hanno trovato né cartella clinica né archivi. Primi contatti tra la Federazione Rino Gattuso, campione del mondo del 2006 in pole per la successione a Spalletti sulla panchina della Nazionale. .