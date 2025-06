I titoli di Sky TG24 dell'11 giugno, edizione delle 13

Le proteste pro migranti negli Stati Uniti, 9.000 irregolari e criminali potrebbero essere trasferiti a Guantanamo. "Gli italiani saranno rimpatriati", assicura il Ministro Tajani. Arresti di massa a Los Angeles, in campo i 700 Marines mobilitati da Donald Trump. Disordini anche in altre città. "Democrazia sotto attacco", è l'accusa del Governatore della California. Tregua violata in Libano, secondo media locali i soldati israeliani sarebbero entrati nel Paese. Tra i bambini palestinesi che arriveranno questa sera in Italia per essere curati c'è anche il piccolo Adam. Morta durante una liposuzione a Roma, domani l'autopsia. Medico, anestesista e infermiera indagati per omicidio colposo. Lo studio da 13 anni era senza autorizzazioni. Il giallo di Villa Pamphilj, resta da accertare l'identità di madre e figlia ritrovate morte. Dai primi risultati dell'autopsia la donna non aveva assunto droghe. Fine vita, primo caso di suicidio assistito in Toscana dopo l'approvazione della legge regionale su tempi e modalità. il provvedimento era stato impugnato dal Governo. Tre giorni di lutto nazionale per la strage nella scuola di Graz, in Austria. "Prego per le vittime e le famiglie", dice il Papa durante l'udienza generale. Nazionale, per il dopo Spalletti prende quota Gattuso. Formula Uno, il Gran Premio di Imola escluso dal calendario provvisorio del 2026. Sarà sostituito da Madrid. .