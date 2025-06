I titoli di Sky Tg24 dell'11 giugno, edizione delle 8

Pugno duro di Trump contro i migranti, ci sarebbero anche italiani tra i 9mila deportati a Guantanamo. Proteste in tutti gli Stati Uniti. A Los Angeles violato il coprifuoco: arresti di massa. Dazi, Corte d'Appello USA: "Le tariffe della Casa Bianca restano in vigore". Accordo tra Pechino e Washington su quadro generale. Lagarde: "Commercio diviso in blocchi è danno per tutti". Austria, è un ex studente l'autore, forse vittima di bullismo, della strage in una scuola a Graz. 10 morti i e diversi feriti. Annunciati tre giorni di lutto nazionale. Nuova notte di raid sull'Ucraina, almeno 2 morti e decine di feriti a Kharkiv. Pronte nuove sanzioni europee contro Mosca. Bruxelles vuole un price cap sul petrolio russo a 45 dollari al barile. Fisco, Meloni agli Stati Generali dei commercialisti: "Non deve sopprimere le imprese". E annuncia un nuovo taglio di tasse per aiutare il ceto medio. Le Opposizioni attaccano: "È solo propaganda". Giallo di Villa Panfilj, il DNA conferma: le vittime ritrovate sabato sono madre e figlia. Continuano le indagini per risalire alle loro identità. È caccia all'assassino. Malore dopo la liposuzione, muore una donna di 46 anni a Roma. Intervento in uno studio privato senza autorizzazioni. Indagati per omicidio colposo: medico, anestesista e infermiere. Calcio, dopo l'esonero di Spalletti e il rifiuto di Ranieri e Toto allenatori per la Nazionale. Primi contatti con Gattuso, nella lista anche De Rossi e Cannavaro. .