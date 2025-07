I titoli di Sky TG24 dell'11 luglio 2025 - edizione h13

Dazi, il Presidente americano Donald Trump annuncia tariffe al 35% per il Canada dal 01/08, in arrivo la lettera per l'Unione Europea va avanti la trattativa con Bruxelles. All'assemblea AB il monito del Presidente Pattuelli "Disinnescare i dazi o c'è il rischio recessione", Panetta, "L'Europa colga un'opportunità dalle incertezze sul ruolo degli Stati Uniti". A Roma si chiude la conferenza per la ripresa dell'Ucraina, firmati accordi per 10 miliardi, gli Stati Uniti pronti inviare armi a Kiev per 300 milioni di dollari. Medio Oriente, Netanyahu, lascia Washington e spera in una tregua a breve, secondo le Nazioni Unite nell'ultimo mese, quasi 800 persone sono morte mentre ricevevano aiuti a Gaza. Omicidi di Villa Pamphili Kaufman atterrato a Ciampino sarà trasferito nel carcere l'uomo accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di 11 mesi. Caso Al Masri attesa la decisione del tribunale dei Ministri sulla mancata consegna del Generale libico, le Opposizioni continuano a chiedere le dimissioni di Nordio. Trent'anni dopo Srebrenica commemorazioni per le vittime dei massacri compiuti dai serbo bosniaci guidati da Mladic, Mattarella, "Fu l'emblema degli orrori dei nazionalismi". A Wimbledon è il giorno delle semifinali maschili, apre alle 14:30 Alkaraz-Fritz, poi la sfida Sinner-Djokovic, tutto in diretta e in esclusiva su Sky Sport. .