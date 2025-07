I titoli di Sky TG24 dell'11 luglio 2025 - edizione h8

Trump impone dazi al 35% al Canada dal 01/08, oggi la lettera anche all'Unione Europea, poi annuncia "Lunedì farò un'importante dichiarazione sulla Russia". Dalla Conferenza di Roma 10 miliardi per Kiev, Zelensky "Putin non vuole la pace", anche gli Stati Uniti al vertice dei Volenterosi patto Parigi Londra sul nucleare. Vanno avanti le trattative per un cessate il fuoco a Gaza, Netanyahu avverte "Risultati in due mesi o useremo la forza". Nei Raid uccisi 10 bambini in fila per gli aiuti. Niente dimissioni per il caso Al Masri ribadisce il Ministro Nordio, Opposizione all'attacco, intanto la mancata sfiducia a Von der Leyen spacca le coalizioni in Italia. Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, nel viterbese un diciassettenne scava per gioco una buca, profonda 1,50 m e muore sepolto dalla sabbia, inutili soccorsi. Violenza sessuale su una turista americana di 15 anni in costiera Amalfitana, fermato un 41 enne, lavorava nell'albergo a Ravello dove alloggiava la ragazza con la famiglia. Dopo i casi degli studenti che si sono rifiutati di sostenere l'orale dell'esame di maturità interviene Val di Tara "Con la riforma avverte chi farà scena muta sarà bocciato". A Wimbledon è il giorno della sfida tra Sinner e Djokovic per un posto in finale, alle 14:30, l'altra semifinale tra Alcaraz e Fritz, tutti gli incontri in diretta su Sky. .