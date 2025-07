I titoli di Sky Tg24 dell'11 luglio, l'edizione delle 19

Guerra dei dazi: attesa per la lettera di Trump sulle tariffe per l'Unione Europea, pronti a un accordo ma non ci sono segnali di un'intesa imminente, rende noto Bruxelles. Monito del presidente dell'ABI Patuelli: protezionismo e dazi vanno disinnescati per evitare una nuova recessione, per il numero uno di Bankitalia Panetta l'incertezza mina la crescita. Medio Oriente tra negoziati ufficiali e accordi riservati si stringe sulla tregua, Netanyahu insiste sugli ostaggi, uccisi sei alti dirigenti dell'unità navale di Hamas. Estradato a Roma Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, l'uomo ha dato in escandescenza, accusa di essere stato picchiato e si dice pronto a denunciare tutti. Rudy Guede rinviato a giudizio a Viterbo per violenze sessuali nei confronti dell'ex compagna, il 38enne è già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher nel 2007. L'incidente del volo Air India che il mese scorso ha causato 270 morti, gli interruttori che controllavano il flusso del carburante sarebbero stati spenti da chi era in cabina. Trent'anni fa la strage di Srebrenica, 8000 musulmani giustiziati dalle forze serbo bosniache fu emblema degli orrori di pulizia etnica e nazionalismi, le parole di Mattarella. Tennis: Alcaraz è il primo finalista sull'erba di Wimbledon, ha battuto in quattro set lo statunitense Fritz, si gioca ora live su Sky Sport l'altra semifinale Sinner-Djokovic. .