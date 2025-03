I titoli di Sky TG24 dell'11 marzo 2025, edizione ore 19

A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi c'è un nuovo indagato per il delitto di Garlasco. All'epoca, il diciannovenne, era già stato al centro di indagini. Il Dna identificato con nuove tecnologie. Stanno andando bene secondo fonti diplomatiche i colloqui a Gedda tra Stati Uniti e Ucraina. A Parigi, vertice della coalizione dei volenterosi. Von der Leyen: di Putin non ci si può fidare. Ipotesi di un riarmo europeo. Contrari Lega e Movimento cinque Stelle che oggi ha manifestato a Strasburgo. PD diviso parere favorevole da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Trump torna a minacciare il Canada se non abolirà le tariffe aumenterò i dazi sulle auto portando il settore alla chiusura. Borse mondiali ancora giù. Europa in sofferenza. Seggi elettorali aperti in Groenlandia. Il premier parla di scelta cruciale; sul voto l'ombra delle pressioni di Trump che ambisce a prendere il controllo del territorio. La Commissione Europea propone di creare un sistema unico per il rimpatrio degli irregolari. Nella bozza del regolamento anche la possibilità di utilizzare hub in paesi terzi. L'inchiesta sulla gintoneria, Lacerenza e Nobile si avvalgono della facoltà di non rispondere. Nuove audizioni confermano il giro di droga e prostituzione. Il ritorno degli ottavi di Champions. Oggi le prime quattro sfide dopo il 2-0 dell'andata alle 21, l'Inter affronta il Feyenoord, match live su Sky Sport Uno. .