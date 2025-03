I titoli di Sky Tg24 dell'11 marzo: edizione delle 13

Al via a Jedda i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina per negoziare l'inizio di un cessate il fuoco con la Russia. A Parigi il vertice sulla coalizione dei volenterosi. Massiccio attacco di droni ucraini sulla regione di Mosca: 3 morti. Kiev: vogliamo spingere Putin alla tregua. Il Cremlino risponde: il raid potrebbe compromettere i colloqui di pace. Von der Leyen rilancia il piano di riarmo: è il momento della pace attraverso la forza. Giorgetti: faremo la nostra parte, ma non a scapito dei servizi. Protesta 5 Stelle a Strasburgo. Borse europee caute dopo la frenata di ieri di Wall Street. Sui mercati pesano le dichiarazioni di Trump che non ha escluso una recessione e i timori di una guerra commerciale. La Commissione Europea presenta il nuovo regolamento sul rimpatrio dei migranti con regole comuni per i 27. Obiettivo: velocizzare l'espulsione degli irregolari. Ipotesi hub nei paesi terzi. La Groenlandia al voto, tra il sogno di indipendenza e le minacce di Trump. L'ex primo ministro a Sky Tg24: il presidente americano sappia che non siamo in vendita. Inchiesta su droghe ed escort a Milano, oggi gli interrogatori di garanzia per Davide Lacerenza e Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi. Potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere. Champions League, alle 21:00 è sfida Inter-Feyenoord. I nerazzurri partono dal successo dell'andata per 2-0 in casa degli olandesi. Live su Sky Sport Uno. .