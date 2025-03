I titoli di Sky Tg24 dell'11 marzo, edizione delle 8

Massiccio attacco su Mosca. Abbattuti oltre 300 droni. Una vittima, tre feriti. In Arabia Saudita al via il vertice Usa -Ucraina. Kiev dovrà fare concessioni territoriali, dice Rubio. Il piano di riarmo dei 27. Resta il nodo finanziamenti, Giorgetti lancia la proposta di un intervento dei privati. Nel Centrodestra ancora divisioni sull'adozione di Starlink. Lunedì nero nelle borse, a Wall Street in fumo miliardi. A pesare dazi e rischio recessione. Musk denuncia un cyber attacco a X. Trump lo sostiene: mi compro una Tesla. Sciolta la prognosi per Papa Francesco. Le sue condizioni restano stabili e si registrano lievi miglioramenti, fanno sapere i medici. Il Pontefice proseguirà le terapie in ospedale. La collisione nel Mare del Nord tra una portacontainer e una petroliera in servizio per il Pentagono, carica di carburante. Si teme il disastro ambientale. Disperso un marinaio. Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luciano Muttoni, trovato senza vita in casa nel bergamasco. Fermati due giovani. L'avrebbero colpito per rapinarlo di €50. Sanità nel mirino. Maxi operazione dei Carabinieri del Nas tra Napoli e Salerno. 70 gli indagati. Tra le accuse falso ideologico, corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario. Serie A, nel posticipo pareggio per 1-1 tra Lazio e Udinese. Oggi il ritorno degli ottavi di Champions. L'Inter ospita il Feyenoord, dopo il 2-0 dell'andata. .