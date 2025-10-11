I titoli di Sky Tg24 dell'11 ottobre, edizione ore 8

A Gaza è in vigore la tregua. Decine di migliaia di persone rientrano verso le case distrutte dopo il ritiro dell'esercito di Israele. Lunedì il rilascio degli ostaggi. E lunedì Trump è atteso in Israele e poi in Egitto per la firma ufficiale. Un vertice con i leader del mondo. Dopodomani dalle sette del mattino lo speciale di Sky TG24. Anche Meloni è attesa in Egitto. Dal governo disponibilità a inviare militari per l'operazione di peacekeeping. Apertura di Conte che dice sì se sarà una missione di pace. Per la Casa Bianca nuovo fronte con la Cina dopo la stretta annunciata da Pechino sull'export delle terre rare. Trump annuncia dazi del 100%. In forse il vertice con Xi Jinping. In Francia Macron ci riprova. Nominato di nuovo Primo Ministro Lecornu che dice, accetto per per dovere. La strada per formare nuovo governo resta in salita. Tiene viva la fiamma della democrazia. Il Nobel per la Pace a Maria Machado, leader dell'opposizione venezuelana contro Maduro. Continuiamo e contiamo sull'aiuto di Trump le sue parole, Oggi i funerali della donna morta Mazzara del Vallo. Dopo aver denunciato ritardi nella consegna di esami istologici giunti dopo otto mesi. Indagati dieci medici. Tennis alle 11 su Sky, Jasmine Paolini in campo nella semifinale del torneo di Wuhan in Cina. Per il calcio stasera l'Italia a caccia di punti e di gol contro l'Estonia. .