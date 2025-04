I titoli di Sky Tg24 dell'8 aprile, edizione delle 13

I dazi e la Cina che avverte Trump, lotteremo fino alla fine per difendere i nostri interessi, dice Pechino. Musk chiede al Presidente degli Stati Uniti di revocare le misure. La risposta europea dal 15/4 con il 25% su alcuni prodotti americani. Giorgia Meloni cerca la sintesi e prepara il viaggio a Washington per tentare la mediazione. La reazione dei mercati dopo il lunedì nero, le borse europee girano in positivo col segno più ma debole piazza Affari e sull'altalena le asiatiche, bene solo Tokyo e Hong Kong. Dopo la visita di Netanyahu negli Stati Uniti Trump annuncia colloqui diretti con l'Iran sul nucleare e avverte, se falliscono ci saranno pesanti conseguenze per Teheran. Il femminicidio di Ilaria Sula a Roma, ha gridato poco è morta subito, dice Mark Samson. Nell'interrogatorio la madre indagata per concorso in occultamente di cadavere. Re Carlo III e la regina Camilla in visita di Stato in Italia ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella poi tappa all'altare della patria e al Colosseo. Al via la 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano, da oggi a domenica con oltre 2.000 espositori provenienti da 37 paesi e sullo sfondo il peso dei dazi. Poi c'è il calcio, la Serie A, il Napoli che pareggia a Bologna e resta a -3 dall'Inter capolista. Alle 21 torna la Champions League su Sky con Bayern Monaco vs Inter e Arsenal vs Real Madrid. .