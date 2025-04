I titoli di Sky Tg24 dell'8 aprile, edizione delle 8

Trump minaccia Pechino se non toglierà entro oggi le controtariffe. La Cina risponde no a ricatti, lotteremo fino alla fine. L'Europa punta a trattare, ma prepara ritorsioni. Dopo il lunedì nero altalena nelle borse asiatiche, bene Tokyo, ripresa per Hong Kong, in picchiata Giacarta e Singapore, americane senza rimbalzi, attesa per le europee. Meloni promette aiuti alle imprese e dialogo con gli Stati Uniti, la premier pronta ad andare a Washington la prossima settimana, oggi a Chigi incontro con le rappresentanze imprenditoriali. Il femminicidio di Ilaria Sula a Roma, la madre di Mark Samson confessa, l'ho aiutato a ripulire il sangue, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Omicidio suicidio nel napoletano, spara al nuovo compagno della sua ex, poi le invia la foto del corpo e si toglie la vita. La vittima lo aveva già denunciato per minacce. Re Carlo III e la regina Camilla a Roma per la visita di Stato in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio, in mattinata l'incontro al Quirinale con Mattarella. Serie A, il Napoli pareggia a Bologna e resta a -3 dall'Inter capolista, alle 21 torna su Sky la Champions League con due sfide, Bayern Monaco vs Inter e Arsenal vs Real Madrid. Parte oggi a Milano il Salone del Mobile con la 63esima edizione della Fiera a Rho. Oltre 2.000 espositori da 37 paesi, ospite d'onore il premio Oscar Paolo Sorrentino. .