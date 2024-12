I titoli di Sky TG24 dell'8 dicembre 2024 - edizione h13

Siria in mano ai ribelli jihadisti, è stata conquistata nella notte anche Damasco. Assad si sarebbe rifugiato in una base russa, ma per Mosca avrebbe lasciato il Paese. Biden intanto segue l'evolversi della crisi, la Cina chiede un ritorno alla stabilità. Prese di mira anche le ambasciate occidentali. Miliziani entrati anche in quella italiana. "Il personale sta bene, lavoriamo all'evacuazione di tutti gli italiani", dice il Ministro Tajani. Primo incontro Meloni - Trump a Parigi: "piacevole occasione di dialogo" scrive la Presidente del Consiglio Meloni. Il nuovo appello del Papa per la pace durante l'Agenlus dell'Immacolata a Piazza San Pietro: "a Natale si arrivi al cessate il fuoco su tutti fronti di guerra", dice. Anche l'Fbi a caccia del killer di Manhattan, diffuse nuove foto. L'uomo avrebbe lasciato New York subito dopo l'omicidio del numero uno della United Health Care, Brian Thompson. Dodici minuti di applausi per "La forza del destino" di Verdi che ha aperto la stagione della Scala. Proteste fuori dal Teatro contro la tenore russa Anna Netrebko. Poi c'è la Serie A, la prima vittoria per la Roma di Ranieri con il Lecce. Il pari in rimonta della Juve sul Bologna, pari anche tra Genoa e Torino. Big match di oggi Napoli-Lazio. E poi c'è la Formula Uno con l'ultimo gran premio della stagione. Prima fila tutta Mclaren ad Abu Dhabi. Terzo il ferrarista Sainz. Penalizzato Leclerc. Dalle 14 live su Sky Sport.