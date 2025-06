I titoli di Sky Tg24 dell'8 giugno: edizione delle 19

Referendum, si vota fino alle 23 e domani fino alle 15 sui cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Urne aperte per i ballottaggi delle comunali a Taranto e Matera. Il giallo di Villa Pamphili a Roma, la donna e la neonata trovate morte potrebbero essere madre e figlia. Martedì le autopsie sui due corpi e l'esame del DNA. Sono 21 i morti nell'ultimo raid israeliano sulla striscia. Lo Stato ebraico vuole fermare la nave flottiglia che si avvicina alle coste di Gaza con aiuti umanitari. Mosca e Kiev trovano l'accordo, si farà la prossima settimana lo scambio di prigionieri concordato a Istanbul. Appello di Papa Leone XIV: aprire vie del dialogo ovunque ci sia guerra. Attentato a Bogotà, un quindicenne spara e ferisce gravemente il candidato alla presidenza Miguel Uribe. Il politico operato d'urgenza è fuori pericolo. Arrestato l'aggressore. Caos a Los Angeles dove continuano le proteste contro i blitz anti-migrazione. Trump invia 2000 agenti della Guardia Nazionale, pronti a intervenire anche i Marines. A Roland Garros è in corso la finale tra Sinner e Alcaraz, il match in diretta sulla piattaforma Sky. In mattinata trionfo del doppio femminile, per la coppia Paolini-Errani. Terremoto azzurro, Spalletti è stato esonerato. Domani dopo la sfida contro la Moldavia firmerà la risoluzione del contratto. Moto GP, Marc Marquez vince sul circuito di Aragon. .