I titoli di Sky TG24 dell'8 luglio 2025, edizione ore 19

Dazi, Trump precisa: non è rigida la scadenza del 01/08. Entro due giorni la lettera all'Europa: "Stiamo trattando" dice. Poi annuncia: in arrivo tariffe per altri paesi. Uccide per vendetta l'assassino del figlio. La sparatoria in pieno giorno al capolinea di un autobus a Rocca di Papa, alle porte di Roma. L'uomo, un sessantunenne, è stato fermato. Aperta un'inchiesta sul crollo del tetto di un ristorante di Terracina. L'immobile era stato ristrutturato a gennaio. Nella tragedia è morta una dipendente di 31 anni. Un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo all'aeroporto di Orio al Serio, era sfuggito ai controlli della polizia. Disagi per ore nello scalo bergamasco. Si è concluso alle 18, non senza disagi, lo sciopero dei treni indetto dai sindacati di base e cominciato alle 21 di ieri. Cancellazioni e caos nelle principali stazioni. In Francia è stato domato, ma non stabilizzato, il maxi incendio che da questa mattina assedia il nord di Marsiglia. Roghi diffusi per caldo e vento pure in Spagna, in Catalogna. Rinviato di un anno il blocco ai diesel Euro5. Con il via libera a un emendamento al decreto infrastrutture, lo stop slitta al 01/10/2026 e prevede maggiore flessibilità. Wimbledon, annullato l'allenamento di Sinner dopo l'infortunio al gomito durante gli ottavi di finale. Fritz primo semifinalista, in campo su Sky Norrie-Alcaraz. .