I titoli di Sky TG24 dell'8 luglio, edizione delle 13

Dazi, Trump invia le prime lettere a 14 paesi considerati poco collaborativi, dal Giappone al Sudafrica, partita aperta con l'Unione Europea. Von der Leyen, dobbiamo essere forti e uniti. Netanyahu ricevuto alla Casa Bianca. Il presidente americano assicura, Hamas vuole la tregua a Gaza. Il premier israeliano lo candida al Nobel per la pace, ripresi i colloqui a Doha. Rissa nel Casertano, morto accoltellato un giovane di 25 anni, un altro ferito in modo grave, fermati padre e figlio, si indaga su gruppi criminali coinvolti in truffe agli anziani. Crolla il soffitto di un ristorante stellato a Terracina, morta una dipendente di 31 anni. A gennaio c'erano stati i lavori di ristrutturazione, aperta un'inchiesta per chiarire la causa del cedimento. In corso fino alle 18 lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base, ritardi, caos a Roma Termini, disagi e lunghe attese per i passeggeri. Ancora caccia al 26enne evaso in permesso premio, il patrigno a Sky TG24, è un ragazzo inaffidabile e bugiardo, con più personalità e ha con sé un po' di soldi, irreperibile anche la fidanzata. Si attenua il caldo sull'Italia, oggi nessun bollino rosso, ancora a rischio temporale al nord, nella notte vento e nubifragi in Lombardia e Veneto. Al via i quarti di finale a Wimbledon, Sinner si qualifica dopo il ritiro di Dimitrov ma si infortuna, attesa per gli accertamenti al gomito. Impresa di Cobolli, eliminato Sonego. .